Gf Vip 7, la finalissima è la meno vista di sempre: ecco gli ascolti e il confronto con le passate edizioni (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 197 giorni è giunta al suo epilogo l'edizione 7 del Gf Vip, la più lunga di sempre, con la vittoria di Nikita Pelizon. La veneta ha infatti battuto al televoto la super quotata Oriana Marzoli, anche grazie ad un fandom vastissimo, caricato all'esterno dall'amica, anche lei ex concorrente, Antonella Fiordelisi. ecco come sono andati i dati di ascolto della finalissima di ieri del game show di Canale 5, forniti da DavideMaggio.it, che si è classificata come l'edizione meno vista di sempre: Nella serata di ieri, lunedì 3 aprile 2023, su Rai1 l'ultima puntata della fiction Resta con Me ha appassionato 3.781.000 spettatori pari al 20.6% (qui tutti gli ascolti). Su Canale 5 – dalle 21.48 all'1.59 – la quarantacinquesima e ultima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha ...

