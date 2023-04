GF Vip 7: il rapporto speciale tra la vincitrice Nikita Pelizon e il pubblico (Di martedì 4 aprile 2023) La finale di ieri del Grande Fratello Vip 7 ha visto il trionfo di Nikita Pelizon. La modella friulana ha battuto all’ultimo televoto Oriana Marzoli, andando così a conquistare il ricco montepremi in palio (100.000 euro in gettoni d’oro, di cui la metà da devolvere in beneficienza). Nonostante le quote dei bookmakers dicessero altro, la modella friulana ha sovvertito i pronostici riuscendo a superare al televoto prima Micol Incorvaia e poi l’influencer venezuelana. Ed il merito è tutto del pubblico da casa, quello vero. Il segreto del trionfo di Nikita Pelizon al GF Vip 7: il pubblico Fin dalle prime puntate del GF Vip 7 Nikita Pelizon è sempre stata la preferita del pubblico da casa, vincendo televoti a ripetizione. La modella ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 aprile 2023) La finale di ieri del Grande Fratello Vip 7 ha visto il trionfo di. La modella friulana ha battuto all’ultimo televoto Oriana Marzoli, andando così a conquistare il ricco montepremi in palio (100.000 euro in gettoni d’oro, di cui la metà da devolvere in beneficienza). Nonostante le quote dei bookmakers dicessero altro, la modella friulana ha sovvertito i pronostici riuscendo a superare al televoto prima Micol Incorvaia e poi l’influencer venezuelana. Ed il merito è tutto delda casa, quello vero. Il segreto del trionfo dial GF Vip 7: ilFin dalle prime puntate del GF Vip 7è sempre stata la preferita delda casa, vincendo televoti a ripetizione. La modella ...

