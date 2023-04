GF Vip 7, flop totale per Alfonso Signorini: gli ascolti sono i più bassi di sempre (Di martedì 4 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso ufficialmente i battenti ed è tempo di bilanci per Alfonso Signorini. Dopo gli ascolti della finale, il risultato che n’è emerso è davvero negativo. Quest’anno il reality è durato più di sei mesi, dunque ci si aspettava che la media share fosse in qualche modo più alta dell’anno precedente, e invece è l’esatto contrario. E non solo, perché l’intera stagione si è rivelata la meno seguita di sempre. Grande Fratello Vip 7: una finale nella media L’ultimo atto della settima edizione del Grande Fratello Vip si preannunciava ricco di sorprese, e così è stato. La vittoria di Nikita Pelizon ha messo più o meno tutti d’accordo, ma i risultati sono stati insufficienti in termini di ascolti. Ebbene sì perché la finale di quest’anno ha raccolto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 aprile 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso ufficialmente i battenti ed è tempo di bilanci per. Dopo glidella finale, il risultato che n’è emerso è davvero negativo. Quest’anno il reality è durato più di sei mesi, dunque ci si aspettava che la media share fosse in qualche modo più alta dell’anno precedente, e invece è l’esatto contrario. E non solo, perché l’intera stagione si è rivelata la meno seguita di. Grande Fratello Vip 7: una finale nella media L’ultimo atto della settima edizione del Grande Fratello Vip si preannunciava ricco di sorprese, e così è stato. La vittoria di Nikita Pelizon ha messo più o meno tutti d’accordo, ma i risultatistati insufficienti in termini di. Ebbene sì perché la finale di quest’anno ha raccolto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... macaruzzo : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Report doppia Porro e Giacobbo. Resta con me vince la serata. La finale del Gf Vip perde quasi 1 mln d… - ricciottil : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Report doppia Porro e Giacobbo. Resta con me vince la serata. La finale del Gf Vip perde quasi 1 mln d… - Charl12714661Mr : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Report doppia Porro e Giacobbo. Resta con me vince la serata. La finale del Gf Vip perde quasi 1 mln d… - LuciaLaVita1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Report doppia Porro e Giacobbo. Resta con me vince la serata. La finale del Gf Vip perde quasi 1 mln d… - Moonlightshad1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Report doppia Porro e Giacobbo. Resta con me vince la serata. La finale del Gf Vip perde quasi 1 mln d… -