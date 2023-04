Gf Vip 7, Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli dopo la finale: la reazione della Vippona (Video) (Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale del Gf Vip 7 e Oriana Marzoli, classificatasi al secondo posto, dietro a Nikita Pelizon, ha potuto finalmente scoprire se Daniele Dal Moro, dopo la conoscenza intrapresa nella Casa, l’ha aspettata in queste settimane oppure no. Il Vippone, che dopo essere stato squalificato non ha potuto salutare la Marzoli né mandare un messaggio di supporto, ha deciso di sorprendere l’influencer venezuelana presentandosi fuori dagli studi del Gf Vip con un vano nero dalla scritta ‘vas a flipar‘, ovvero ‘ci divertiremo’. Oriana, incredula, ha raggiunto il mini van e non appena ha aperto la porta ritrovandosi Daniele davanti ha urlato, per poi lanciarsi euforica tra le ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel Gf Vip 7 e, classificatasi al secondo posto, dietro a Nikita Pelizon, ha potuto finalmente scoprire seDalla conoscenza intrapresa nella Casa, l’ha aspettata in queste settimane oppure no. Il Vippone, cheessere stato squalificato non ha potuto salutare lané mandare un messaggio di supporto, ha deciso dire l’influencer venezuelana presentandosi fuori dagli studi del Gf Vip con un vano nero dalla scritta ‘vas a flipar‘, ovvero ‘ci divertiremo’., incredula, ha raggiunto il mini van e non appena ha aperto la porta ritrovandosidavanti ha urlato, per poi lanciarsi euforica tra le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Oriana Marzoli dopo la finale del #GFvip ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al… - lolita12270668 : RT @Tuttogossipnews: #GFVip, #DanieleDalMoro vìola il regolamento e fa irruzione alla finale: gesto estremo per #Oriana #oriele https://t.… - Tuttogossipnews : #GFVip, #DanieleDalMoro vìola il regolamento e fa irruzione alla finale: gesto estremo per #Oriana #oriele - Rachell66240246 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli dopo la finale: la reazione della Vippona (Video) L’ex tronista, in quan… - KRISySONIAamor : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli dopo la finale: la reazione della Vippona (Video) L’ex tronista, in quan… -