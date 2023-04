Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi sbeffeggia gli Spartani | “Un bacio carignos a tutti | fate Sogni e non Incubi stanotte Il karma…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera è terminato il Gf Vip 7 che ha visto la vittoria di Nikita Pelizon che al televoto finale è riuscita a prevalere su Oriana Marzoli: l’influencer triestina alla fine ce l’ha fatta nonostante quasi tutte le settimane finiva in nomination. Per chi tifava gliè stata una grande delusione visto che nella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, Edoardo sbotta contro: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…” Gf Vip 7, duro scontro traed Edoardo: “Sei una persona cattiva, me ne vado basta. Dici cose…” “Hai flirtato con…” Gf Vip,confessa (VIDEO): “Ho avuto un flirt con un calciatore famoso. Poi su Ignazio Moser…” Gf Vip 7, nella notte Donnamaria ...