GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia vicine alla rissa?

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7, ci sarebbe stata unasfiorata tra, due ex concorrenti del reality show. Durante la puntata finale, la tensione tra le due era già palpabile, con lache ha espresso la sua contentezza per la vittoria di Nikita Pelizon contro. Secondo Biagio D’Anelli, un ex concorrente del Gf Vip, tra le due donne sarebbe stato evitato un vero e proprio scontro fisico. Tuttavia, l’episodio sembra essere in contrasto con la nuova linea editoriale dell’azienda e lascia dubbi sulla ragione per cui le due donne non abbiano festeggiato la fine del reality pacificamente con i loro compagni. GF Vip 7, tensione e gelosia traSecondo le ...

Tra flop del Gf7 non si può non citare anche la lunga e travagliata storia d'amore tra Edoardo Donnamaria eFiordelisi , sfociata ben presto in una vera e propria relazione tossica , ...@blogtivvu_com Rissa sfiorata tra Micol Incorvaia eFiordelisi nel dietro le quinte del Grande Fratellodopo la finale 💥 Lo scoop di Biagio D'Anelli 😱 Cosa ne pensate ......per Mediaset - dove era Coach a The Voice Senior diClerici e opinionista fissa di Che tempo che fa di Fabio Fazio - proprio per una questione di soldi. Per la settima edizione del GF...

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si abbracciano dietro le quinte del GF Vip: la scena rubata che fa leggo.it

Sì Antonella, parliamo di te. LEGGI ANCHE > Gf Vip, Giaele De Donà rivede il marito Brad dopo sei mesi: la sua reazione fa il giro del web Passiamo al capitolo figli e figliastri, tanto cari a Daniele ...Punta su Nikita e vince quanto lei! La vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7 non ha reso felice solo la triestina, i suoi fan e il gruppo dei persiani capitanati da Antonella Fiordelisi.