Gesto contro i tifosi del Milan: inchiesta FIGC su Politano (Di martedì 4 aprile 2023) Sul finire del primo tempo di Napoli-Milan, e dopo un fallo ai suoi danni da parte di Giroud, Matteo Politano è stato preso di mira dai tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti del Maradona. Un confronto che nasce dalla sfida di andata tra le due squadre, quando dopo aver messo a segno la rete del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) Sul finire del primo tempo di Napoli-, e dopo un fallo ai suoi danni da parte di Giroud, Matteoè stato preso di mira dairossoneri presenti nel settore ospiti del Maradona. Un confronto che nasce dalla sfida di andata tra le due squadre, quando dopo aver messo a segno la rete del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Gesto contro i tifosi del Milan: inchiesta FIGC su Politano: Sul finire del primo tempo di Nap… - Rolfi39 : RT @fattoquotidiano: Cori razzisti contro Stankovic, interviene Mourinho: “Deki non si tocca”. Il suo gesto in panchina - Aquila6811 : RT @RadioSportiva: La Curva Nord della Lazio sarà chiusa per un turno, con sospensiva per un anno (sabato con la Juve sarà aperta), per i c… - CalcioFinanza : Gesto contro i tifosi del #Milan: la Procura della #FIGC apre un'inchiesta su Matteo #Politano… - joseseiperme : RT @Fil_Biafora: Sanzione di 8mila euro alla #ASRoma per i cori della #CurvaSud contro Dejan #Stankovic. La sanzione è stata attenuata per… -