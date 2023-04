Gesto ai tifosi del Milan, Procura Figc apre inchiesta su Politano (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura della federcalcio ha appena aperto un procedimento su Matteo Politano, calciatore del Napoli, per aver rivolto un Gesto offensivo ai tifosi avversari durante la partita di domenica contro il Milan. Lo apprende l’ANSA. L’attaccante si era toccato le parti intime rivolgendosi ai sostenitori del Milan presenti al Maradona, che avevano intonato cori contro di lui. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella federcalcio ha appena aperto un procedimento su Matteo, calciatore del Napoli, per aver rivolto unoffensivo aiavversari durante la partita di domenica contro il. Lo apprende l’ANSA. L’attaccante si era toccato le parti intime rivolgendosi ai sostenitori delpresenti al Maradona, che avevano intonato cori contro di lui. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La procura #Figc ha aperto un'inchiesta nei confronti di Matteo #Politano per il gesto offensivo rivolto ai tifo… - MarcoGiambaa : RT @sportface2016: +++La procura #Figc ha aperto un'inchiesta nei confronti di Matteo #Politano per il gesto offensivo rivolto ai tifosi de… - MalditoDi0 : RT @sportface2016: +++La procura #Figc ha aperto un'inchiesta nei confronti di Matteo #Politano per il gesto offensivo rivolto ai tifosi de… - thisisbttt : RT @sportface2016: +++La procura #Figc ha aperto un'inchiesta nei confronti di Matteo #Politano per il gesto offensivo rivolto ai tifosi de… - salvatorecozza1 : RT @sportface2016: +++La procura #Figc ha aperto un'inchiesta nei confronti di Matteo #Politano per il gesto offensivo rivolto ai tifosi de… -