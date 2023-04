Gestione dei rifiuti, la Provincia di Benevento chiede un tavolo tecnico alla Regione (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Chiedo che le Istituzioni si comportino come Istituzioni e cioè che assumano le proprie decisioni secondo le procedure formali stabilite dalla legge. Pertanto, ho formalmente richiesto alla Regione Campania di convocare immediatamente un tavolo tecnico in modo da regolare rapporti, tempi funzioni e competenze tra Provincia-Samte ed Ente d’Ambito per garantire al meglio le esigenze del ciclo rifiuti in chiave di ordinaria Gestione nonché in chiave di futura Gestione”. Lo ha dichiarato oggi il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi in merito ai recenti sviluppi della Gestione del ciclo rifiuti nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– “Chiedo che le Istituzioni si comportino come Istituzioni e cioè che assumano le proprie decisioni secondo le procedure formali stabilite dlegge. Pertanto, ho formalmente richiestoCampania di convocare immediatamente unin modo da regolare rapporti, tempi funzioni e competenze tra-Samte ed Ente d’Ambito per garantire al meglio le esigenze del cicloin chiave di ordinarianonché in chiave di futura”. Lo ha dichiarato oggi il Presidente delladiNino Lombardi in merito ai recenti sviluppi delladel ciclonel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Le spaccature nel Governo sulla gestione dei 209 miliardi del Pnrr ci preoccupano. Ribadiamo il nostro appello all’… - Mov5Stelle : Da anni ormai ci sentiamo ripetere dai politici di Destra che “i Centri per l’impiego non funzionano”. Ma da chi di… - unicircular : RT @assoambiente: #ErionCare ??Un sistema per combattere la dispersione dei #mozziconi nell’ambiente. ???Letizia Nepi, DG Erion Care | Comuni… - mickycaruso : RT @MarioFurore: Le spaccature del Governo #Meloni sulla gestione dei fondi del #PNRR sono preoccupanti. La Lega afferma di “valutare se ri… - glncipriani : @samartini10 @samartini10 Tassa sui rifiuti La tassa sui rifiuti è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in I… -