Gerusalemme | la polizia sgombera i fedeli musulmani da al-Aqsa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Alaisraeliana hato idalla moschea di al-, dove volevano trascorrere la notte durante il mese sacro del Ramadan. Le autorità hanno spiegato che l'intervento è stato attuato per evitare contatti con iebrei, attesi in mattinata nella Spianata delle Moschee, che per il giudaismo è il Monte del Tempio, luogo sacro a entrambe le religioni. Mercoledì iniziano le celebrazioni della Pasqua ebraica.