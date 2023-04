Germania | la sperimentazione green In una città della Baviera due autobus vanno a olio di frittura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Costa di più, ma fa risparmiare. È il combustibile bio Hydrotreated Vegetable Oil, l’HVO100finnica Neste impiegato in via sperimentale dall’inizio di aprile su duein servizio a Bamberg,occidentale famosa fra gli appassionati di basket perché la squadra locale ha vinto 9 volte il campionato tedesco. Il carburante sostenibile viene prodotto attraverso un sistema di riciclaggio degli oli vegetali impiegati in campo alimentare garantendo una riduzione delle emissioni di CO2 del 90% e di un terzo di quelle delle polveri sottili. Nel contempo la società di gestione del trasporto pubblico Stadtwerke Bamberg evita anche di rifornire i veicoli con un totale di 1,1 milioni di litri di più inquinante gas, peraltro attualmente più economico rispetto ...