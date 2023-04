Germania, appello al governo per la pace degli ex dirigenti socialdemocratici: tra i promotori il figlio di Willy Brandt: “Serve la diplomazia” (Di martedì 4 aprile 2023) Numerosi socialdemocratici e sindacalisti tedeschi hanno firmato un appello al cancelliere Olaf Scholz perché si impegni in trattative di pace tra Russia e Ucraina. promotori della campagna lo storico Peter Brandt, figlio dell’ex cancelliere Willy Brandt, assieme all’ex dirigente del sindacato Dgb Reiner Hoffmann, all’ex segretario parlamentare di Stato Michael Müller (Spd) e Reiner Braun dell’Internationalen Friedensbüro. Hanno incitato il cancelliere ad intervenire per fermare l’aggressione russa, ottenere un cessate il fuoco e trovare una via per trattative, stante che “la guerra è diventata una sanguinosa battaglia di posizione in cui ci sono solo perdenti”. L’appello pubblicato una settimana fa sulla Berliner Zeitung e di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Numerosie sindacalisti tedeschi hanno firmato unal cancelliere Olaf Scholz perché si impegni in trattative ditra Russia e Ucraina.della campagna lo storico Peterdell’ex cancelliere, assieme all’ex dirigente del sindacato Dgb Reiner Hoffmann, all’ex segretario parlamentare di Stato Michael Müller (Spd) e Reiner Braun dell’Internationalen Friedensbüro. Hanno incitato il cancelliere ad intervenire per fermare l’aggressione russa, ottenere un cessate il fuoco e trovare una via per trattative, stante che “la guerra è diventata una sanguinosa battaglia di posizione in cui ci sono solo perdenti”. L’pubblicato una settimana fa sulla Berliner Zeitung e di cui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... incazza1 : RT @valy_s: Ex alti funzionari Spd e sindacalisti della #Germania hanno firmato un appello per i NEGOZIATI e la PACE in #Ucraina, chiedendo… - CoretoMario : RT @valy_s: Ex alti funzionari Spd e sindacalisti della #Germania hanno firmato un appello per i NEGOZIATI e la PACE in #Ucraina, chiedendo… - toxstorm : RT @valy_s: Ex alti funzionari Spd e sindacalisti della #Germania hanno firmato un appello per i NEGOZIATI e la PACE in #Ucraina, chiedendo… - fe73339 : RT @valy_s: Ex alti funzionari Spd e sindacalisti della #Germania hanno firmato un appello per i NEGOZIATI e la PACE in #Ucraina, chiedendo… - Carlo10309 : RT @valy_s: Ex alti funzionari Spd e sindacalisti della #Germania hanno firmato un appello per i NEGOZIATI e la PACE in #Ucraina, chiedendo… -