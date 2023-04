Germani Brescia, tanti alti e bassi in EuroCup: adesso Ankara fa paura (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il clamoroso successo in Coppa Italia, Germani Brescia è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale di EuroCup, centrando un altro traguardo importante che raddrizza una stagione altrimenti sottotono. I lombardi, infatti, faticano a trovare continuità in campionato, dove occupano la decima posizione con soli 20 punti a -4 dalla zona playoff, ma possono ancora sognare in Europa grazie all’ottavo posto raggiunto nel Gruppo A della seconda competizione continentale. Il percorso europeo dei lombardi, nonostante i 6 punti di vantaggio sul Cluj, non è stato certo un cammino trionfale e le tante sconfitte subite finora preoccupano soprattutto in vista del match da dentro o fuori contro Türk Telekom Ankara (seconda nel Gruppo B) in programma giovedì 13 aprile nella capitale turca. Il percorso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il clamoroso successo in Coppa Italia,è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale di, centrando un altro traguardo importante che raddrizza una stagione altrimenti sottotono. I lombardi, infatti, faticano a trovare continuità in campionato, dove occupano la decima posizione con soli 20 punti a -4 dalla zona playoff, ma possono ancora sognare in Europa grazie all’ottavo posto raggiunto nel Gruppo A della seconda competizione continentale. Il percorso europeo dei lombardi, nonostante i 6 punti di vantaggio sul Cluj, non è stato certo un cammino trionfale e le tante sconfitte subite finora preoccupano soprattutto in vista del match da dentro o fuori contro Türk Telekom(seconda nel Gruppo B) in programma giovedì 13 aprile nella capitale turca. Il percorso di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportandoIT : Germani Brescia, due-tre settimane di stop per Kenny Gabriel - spel81 : Germani Brescia comunica che nel corso della partita di campionato sul campo della Gevi Napoli l’atleta Kenny Gabri… - SportandoIT : Germani Brescia, esami medici per Kenny Gabriel - xFreak_05 : RT @LeonessaBrescia: Game Over al PalaBarbuto ?? La Germani ottiene la seconda vittoria consecutiva in LBA #DreamBig | #NAPBRE | #Brescia … - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket GeVi Napoli Basket, ammenda e inibizione per il presidente Grassi: GeVi Napoli Basket, ammenda e… -

Germani Brescia: Kenny Gabriel infortunato Germani Brescia, l'atleta Kenny Gabriel infortunato. Germani Brescia: Kenny Gabriel infortunato Germani Brescia ha comunicato che, nel corso della partita di campionato sul campo della Gevi Napoli l'... Germani, si aspetta di sapere come sta Kenny Gabriel Ospite della trasmissione condotta da Jacopo Bianchi sarà l'ala della Germani Pallacanestro Brescia Mike Cobbins che ha saltato per influenza la trasferta di Napoli, ma che torna a disposizione per ... Gevi Napoli Basket - Germani Brescia 69 - 72 Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede alla Germani Brescia per 72 a 69, nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri pagano il parziale del terzo quarto che ha scavato il break decisivo ma nel ... , l'atleta Kenny Gabriel infortunato.: Kenny Gabriel infortunatoha comunicato che, nel corso della partita di campionato sul campo della Gevi Napoli l'...Ospite della trasmissione condotta da Jacopo Bianchi sarà l'ala dellaPallacanestroMike Cobbins che ha saltato per influenza la trasferta di Napoli, ma che torna a disposizione per ...Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede allaper 72 a 69, nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri pagano il parziale del terzo quarto che ha scavato il break decisivo ma nel ... Germani Brescia, esami medici per Kenny Gabriel Sportando LBA - La Germani Brescia perde Kenny Gabriel per infortunio Brutta tegola per la Germani Brescia che per diverso tempo dovrà fare a meno di Kenny Gabriel. Infortunatosi nel corso dell'ultima gara di campionato contro la GeVi Napoli, il giocatore ha riportato ... Amedeo Della Valle è "The Best ITA" della 24ª giornata di Serie A UnipolSai 2022/23 Amedeo Della Valle (Germani Brescia) è stato votato miglior italiano del ventiquattresimo turno di campionato, dove ha superato la concorrenza di Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia) e di Andrea ... Brutta tegola per la Germani Brescia che per diverso tempo dovrà fare a meno di Kenny Gabriel. Infortunatosi nel corso dell'ultima gara di campionato contro la GeVi Napoli, il giocatore ha riportato ...Amedeo Della Valle (Germani Brescia) è stato votato miglior italiano del ventiquattresimo turno di campionato, dove ha superato la concorrenza di Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia) e di Andrea ...