(Di martedì 4 aprile 2023) "Bisogna essere occupanti più che preoccupati. Se noi siamo convinti che l'antidoto ad una crescita stagnante è ilè chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo. E anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gentiloni, 'lavoreremo con il governo per attuare il Pnrr': 'Piano è antidoto a crescita stagnante' -

Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo, nel corso dell'evento di inaugurazione di Pavia capitale della cultura d'impresa 2023. "La commissione europea - ha aggiunto - ......che hanno costretto il ministro Raffaele Fitto a concordare con il commissario Paoloil ... Sono sorte nuove questioni e noi, con spirito costruttivo,per superarle". Il governo ......"insieme". Rocca e Gualtieri a braccetto per Roma - GUARDA Zevi, che ha preso la tessera del partito alla vigilia delle Primarie, bonacciniano dichiarato, legato in passato sia a...

Gentiloni, 'lavoreremo con il governo per attuare il Pnrr' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lo ha detto il Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, intervenendo durante la presentazione di "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa 2023", in corso a Pavia. "So che il ...Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso dell'evento di inaugurazione ... Altri obiettivi comuni devono essere il lavoro". (ANSA).