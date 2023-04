Generali Italia | la rete degli agenti al centro del progetto

(Di martedì 4 aprile 2023) Migliaia didellasi sono incontrati di persona per la prima volta dopo tre anni per la Convention2023, con la presenza anche del Country Manager e CEO Giancarlo ...

Migliaia di agenti della Rete si sono incontrati di persona per la prima volta dopo tre anni per la Convention Rete 2023, con la presenza anche del Country Manager e CEO Giancarlo Fancel, che sì è tenuta a Milano ...

Dopo 7 anni dall'ultimo grande incontro, è tornata in presenza a Milano la Convention Rete di Generali Italia, al Palazzo delle Scintille. Tremila persone presenti, per un gruppo che conta 2.250 ...Salute, protezione e formazione delle persone della compagnia sono stati i temi centrali dell’evento, come spiegano Massimo Monacelli, General manager Generali Italia, e Marco Oddone, Chief marketing ...