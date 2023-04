Generali Italia, a Milano torna la Convention Rete (Di martedì 4 aprile 2023) Milano (ITALPRESS) – Dopo 7 anni dall'ultimo grande incontro, è tornata in presenza a Milano la Convention Rete di Generali Italia, presso il Palazzo delle Scintille. Una location non casuale, alla luce del grande significato simbolico e non solo che ha portato con sè in questi anni di pandemia. In questa sede sono infatti state somministrate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19, rappresentando di fatto il più grande hub vaccinale d'Italia. Da poco questo spazio è tornato a Generali ed è stato possibile così riorganizzare la Convention. Tremila persone presenti, per un gruppo che conta 2.250 agenti, che con i loro 17 mila collaboratori e 2.850 consulenti dipendenti della compagnia operano in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023)(ITALPRESS) – Dopo 7 anni dall'ultimo grande incontro, èta in presenza aladi, presso il Palazzo delle Scintille. Una location non casuale, alla luce del grande significato simbolico e non solo che ha portato con sè in questi anni di pandemia. In questa sede sono infatti state somministrate 2,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19, rappresentando di fatto il più grande hub vaccinale d'. Da poco questo spazio èto aed è stato possibile così riorganizzare la. Tremila persone presenti, per un gruppo che conta 2.250 agenti, che con i loro 17 mila collaboratori e 2.850 consulenti dipendenti della compagnia operano in ...

