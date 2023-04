Gelato confezionato | una passione intergenerazionale

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 4 aprile 2023) Riuscirebbero i consumatori italiani ad immaginare la loro vita senza i gelati? Pare proprio di no. Infatti, per il 92% della popolazione si tratta di amore vero per il gelato, che viene scelto indipendentemente dal genere, dall’età e dal luogo di residenza, con picchi di gradimento tra gli over 35 e i residenti del Nord-Est e del Sud. Quasi per tutti, poi, si può parlare di un colpo di fulmine: il 52,7% degli intervistati dichiara di sapere esattamente quale gelatoha mangiato la prima volta e non solo, per 9 su 10 (89,5%) è un gelato tuttora consumato con frequenza, soprattutto tra i più giovani. Lo conferma l’indagine “Gli italiani e il gelato, unasenza tempo”, condotta da AstraRicerche per Coppa del Nonno su un campione di mille persone di età compresa tra i 18 e i ...