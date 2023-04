GdS – Inchiesta procuratori, ecco quanto spendono le big di Serie A (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-04 09:19:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il volume di affari per le mediazioni e il numero dei mandati è in costante crescita. Le cifre dal 2015 a oggi: la Juve ha “stracciato” la concorrenza con 270 milioni spesi, poi l’Inter con 156 e la Roma con 150 Un miliardo e trecento milioni destinati ai procuratori: la Serie A in crisi di liquidità e alla ricerca di aiuti dal governo non guarda a spese per i mandati degli agenti, diventati i veri e propri padroni del mondo del nostro pallone. Il giro di affari è in costante aumento, come il numero dei mandati che vengono conferiti ogni anno. La tendenza è chiara: i dirigenti di molte squadre (non di tutte…) piuttosto che dei contatti personali, si avvalgono di mediatori anche per chiudere affari con un altro club italiano. ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-04 09:19:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il volume di affari per le mediazioni e il numero dei mandati è in costante crescita. Le cifre dal 2015 a oggi: la Juve ha “stracciato” la concorrenza con 270 milioni spesi, poi l’Inter con 156 e la Roma con 150 Un miliardo e trecento milioni destinati ai: laA in crisi di liquidità e alla ricerca di aiuti dal governo non guarda a spese per i mandati degli agenti, diventati i veri e propri padroni del mondo del nostro pallone. Il giro di affari è in costante aumento, come il numero dei mandati che vengono conferiti ogni anno. La tendenza è chiara: i dirigenti di molte squadre (non di tutte…) piuttosto che dei contatti personali, si avvalgono di mediatori anche per chiudere affari con un altro club italiano. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneRandazzo : RT @GDS_it: Il gip di Catania ha archiviato l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso per il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi e… - GDS_it : La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta legata alla permanenza, da circa un anno, nell’obitorio di Pachino de… - GDS_it : Il gip di Messina si è riservato la decisione sulla richiesta di archiviazione, presentata dalla Procura, in merito… - GDS_it : La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sull'#Incidente stradale di domenica sera a Custo… - GDS_it : Trentuno condanne e cinque assoluzioni: è la sentenza con rito abbreviato del processo nato dall’inchiesta «Sotto s… -