Gazzetta lancia il Milan in Champions: sa quando essere forte (Di martedì 4 aprile 2023) Napoli e Milan dopo il match di Serie A si affronteranno nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Champions League. La vittoria del Milan contro il Napoli ha rigenerato l’opinione pubblica ed i media mainstream. Sembra quasi che il Napoli non sia primo in classifica con 16 punti di vantaggio sulla Lazio e 20 sul Milan. Sembra quasi che la squadra di Spalletti non stia dominando in Serie A ed in Europa da agosto. “Gli stessi Milanisti che a gennaio arrivavano in ufficio con le occhiaie, ieri mattina avevano un sorrisino da venerdì sera. Altro che lunedì. Il Milan domenica ha messo in campo tutto quello su cui ha lavorato per mesi: ha giocato la partita migliore della stagione. E allora, torna in mente una frase di due settimane fa di Stefano Pioli: «La ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Napoli edopo il match di Serie A si affronteranno nella doppia sfida valida per i quarti di finale diLeague. La vittoria delcontro il Napoli ha rigenerato l’opinione pubblica ed i media mainstream. Sembra quasi che il Napoli non sia primo in classifica con 16 punti di vantaggio sulla Lazio e 20 sul. Sembra quasi che la squadra di Spalletti non stia dominando in Serie A ed in Europa da agosto. “Gli stessiisti che a gennaio arrivavano in ufficio con le occhiaie, ieri mattina avevano un sorrisino da venerdì sera. Altro che lunedì. Ildomenica ha messo in campo tutto quello su cui ha lavorato per mesi: ha giocato la partita migliore della stagione. E allora, torna in mente una frase di due settimane fa di Stefano Pioli: «La ...

