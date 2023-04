Gazzetta – Inchiesta: i mandati delle squadre ai procuratori: tutti i numeri (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-03 10:33:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: Sul podio Juve, Samp e Empoli. Tra gli agenti invece spicca Giuseppe Riso: per lui 32 operazioni Nel 2022 le società di Serie A hanno distribuito agli agenti 709 mandati per concludere operazioni di mercato. Il club che ha più utilizzato gli intermediari è la Juventus, con 65 mandati conferiti, seguita dalla Sampdoria con 57 e dall’Empoli con 54. Tra i procuratori, invece, i tre che hanno lavorato maggiormente sono stati Giuseppe Riso (32 mandati), Michelangelo Minieri (24) e Gabriele Giuffrida (23). Eccoli alcuni dei dati più interessanti che si ricavano dal report 2022 messo online dalla Figc e che permettono di scattare una fotografia di come sono state concluse le operazioni di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-03 10:33:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la: Sul podio Juve, Samp e Empoli. Tra gli agenti invece spicca Giuseppe Riso: per lui 32 operazioni Nel 2022 le società di Serie A hanno distribuito agli agenti 709per concludere operazioni di mercato. Il club che ha più utilizzato gli intermediari è la Juventus, con 65conferiti, seguita dalla Sampdoria con 57 e dall’Empoli con 54. Tra i, invece, i tre che hanno lavorato maggiormente sono stati Giuseppe Riso (32), Michelangelo Minieri (24) e Gabriele Giuffrida (23). Eccoli alcuni dei dati più interessanti che si ricavano dal report 2022 messo online dalla Figc e che permettono di scattare una fotografia di come sono state concluse le operazioni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _amblav : Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado di città e periferie. I… - EffeGi1897 : @LeonardoVannes1 @enzomarangio Quella di gazzetta è incredibile. Nei titoli che fanno presupporre cose negative fot… - sportli26181512 : Inchiesta Juve, bocciato il ricorso Figc sulla carta Covisoc: Inchiesta Juve, bocciato il ricorso Figc sulla carta… - fred_rave : @ErikaConTe13 @fuoridalcorotv Durante la pausa caffè sfoglio La Stampa (giusto per farmi due risate e non sfogliare… - News24_it : La Serie A cerca aiuti, ma con gli agenti non bada a spese: 1,3 miliardi bruciati - La Gazzetta dello Sport -