Gavio | dal 4 aprile il nuovo singolo ‘in tasca’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Da martedi 4sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Non è colpa tua” (Artist First) ildi, giovane cantautore che dal suo home studio è arrivato ad ottenere grandi soddisfazioni con la vittoria della XXVII edizione di “Musicultura” e la partecipazione ad “AmaSanremo” tra i 20 semifinalisti, in diretta su Rai1. “in tasca” mette in evidenza una svolta intimistica, sia dal punto di vista musicale che testuale. L’arrangiamento, curato da, è un continuo crescendo strumentale che attinge a piene mani dalle sonorità indie/folk. Un cambio di rotta rispetto agli ultimi lavori che mostra la versatilità compositiva dell’autore. Il testo del brano è diretto, disilluso, intimo. Le tematiche sociali, spesso ...