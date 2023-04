Gas | cala ancora la bolletta Arera | «A marzo -13 | 4%» Ecco i risparmi per le famiglie

(Di martedì 4 aprile 2023)ladel gas per lein regime di mercato tutelato. Dopo i ribassi registrati per i consumi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), in base all'andamento medio del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freetime_lost : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Le bollette calano perché cala in prezzo del gas all'ingrosso. Merito Meloni ZERO L… - Agenzia_Ansa : Ancora in calo la bolletta del gas per le famiglie in tutela. A marzo scende del 13,4% dopo i ribassi registrati pe… - fisco24_info : La bolletta del gas a marzo cala del 13,4%: Dopo i ribassi del 34,2% di gennaio e del 13% di febbraio. Arera, per f… - Gazzettino : Gas, cala ancora la bolletta. Arera: «A marzo -13,4%». Ecco quanto risparmieranno le famiglie - fisco24_info : La bolletta del gas a marzo cala del 13,4%: Dopo i ribassi del 34,2% di gennaio e del 13% di febbraio. Arera, per f… -

...89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse così suddiviso: spesa per la materianaturale 54,40 centesimi di euro (pari al 72,6% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del..."Per il mese di marzo 2023 - spiega Arera in una nota - il prezzo di riferimento delper il cliente tipo (che ha consumi medi didi 1.400 metri cubi annui) è pari a 74,89 centesimi di euro ...Per il mese di marzo 2023, il prezzo di riferimento delper il cliente tipo (che ha consumi medi didi 1.400 metri cubi annui) è pari a 74,89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse ...

Gas, cala ancora il costo della bolletta: -13,4 per cento a marzo Agenzia Nova

Ancora in calo la bolletta gas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano ne ...Cala ancora la bolletta del gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. Dopo i ribassi registrati per i consumi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), in base all'andamento medio ...