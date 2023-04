Gas | bolletta in calo del 13 | 4% per i consumi di marzo

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la riduzione di gennaio e febbraio, il prezzo torna ancora a scendere per le famiglie in tutela. La spesa in un anno cresce dello 0,7%

Ancora in calo ladelle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio ( - 34,2%) e febbraio ( - 13%), in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel ...Questo è ciò che concerne esclusivamente ladel, mentre la spesa delle famiglie sarà ulteriormente aggravata dai costi per l'elettricità (641 euro ad aprile), per costo totale di 1689 ...Ancora in calo ladeldelle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio ( - 34,2%) e febbraio ( - 13%), comunica l'Arera, per la famiglia tipo in tutela si registra una ...

Arera: la bolletta del gas di marzo cala del 13,4% TGCOM

La bolletta del gas relativa al mese di marzo è meno costosa rispetto al mese precedente. L’Arera, agenzia per l’energia e le reti, ha comunicato che per gli utenti del mercato tutelato il calo è del ...A marzo valore del gas 46,58 €/MWh. Continua a scendere la bolletta del gas per le famiglie in tutela. Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ha comunicato che in base ...