Games of Thrones potrebbe avere un secondo prequel

(Di martedì 4 aprile 2023) Il franchise diofsembraancora vita lunga. Il successo riscosso da House of the Dragon, che ha segnato anche la conferma di una nuova stagione, sta spingendo i produttori a riflettere sulla possibilità di realizzare un. Questa volta, stando a quanto riportato da Variety, l’intenzione sarà quella di raccontare le vicende di Aegon I Targaryen, relative alla conquista di Westeros. L’uomo, insieme alle sue due mogli, riuscì a conquistare sei dei sette regni e fu il primo a sedersi sul trono sul Trono di Spade. Il progetto si trova ancora in una fase embrionale e quindi molti dettagli non sono noti. Alcune indiscrezioni punterebbero il dito anche verso un potenziale lungometraggio dal quale, poi, si svilupperebbe il titolo. Le puntate di House of the Dragon sono ...

Game of Thrones: HBO potrebbe ordinare lo sviluppo della serie prequel su Aegon I | TV BadTaste.it Cinema

The movie will apparently then lead into a new Game Of Thrones TV series. Outside of House Of The Dragon, which obviously proved to be massively popular upon its release in August last year, there ...