Galleria Giovanni XXIII, record di multe: quasi 3.500 in 4 giorni (Di martedì 4 aprile 2023) I dati che si sono registrati dalla riapertura della Galleria Giovanni XXIII spaventano. In soli quattro giorni dalla riapertura del sottopasso, ristrutturato e dotato di rilevatori di velocità di ultima generalezione, sono state quasi 3.500 le multe comminate per eccesso di velocità. Riaperto il sottopasso, fioccano le multe Solo il 31 marzo la Galleria è tornata fruibile, seppure con qualche modifica rispetto al momento in cui era stata chiusa: autovelox del tipo Celebritas. Nonostante la pubblicizzazione, nonostante i cittadini siano stati ampiamente informati circa l'installazione dei nuovi autovelox, gli automobilisti indisciplinati sono stati quasi 3.500. La Polizia locale ha, infatti, ricevuto ben 3.496 foto, non certo selfie, ...

