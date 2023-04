Gaia Girace: "Non sono più Lila Cerullo de L'amica Geniale", il debutto è imminente (Di martedì 4 aprile 2023) Gaia Girace pronta per un nuovissimo successo: ecco dove la vedremo da domani e il suo nuovissimo personaggio I romanzi della scrittrice Elena Ferrante hanno ottenuto un successo clamoroso tanto che, la Rai ha deciso di trasformare in una serie i suoi quattro libri che raccontano la storia di due amiche nate e cresciute nel cuore di Napoli: Lila e Lenù. L'amica Geniale, già con la prima serie, ha ottenuto un seguito pazzesco tanto che, Margherita Mazzucco e Gaia Girace, sono volate fino a Los Angeles per presentare la serie. Per i primi episodi, dopo una comparsa di attrici veramente piccolissime, sono Elisa Del Genio e Ludovica Nasti ad interpretare Lenù e Lila, fino a quando non arriva l'adolescenza e a rivestire i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 4 aprile 2023)pronta per un nuovissimo successo: ecco dove la vedremo da domani e il suo nuovissimo personaggio I romanzi della scrittrice Elena Ferrante hanno ottenuto un successo clamoroso tanto che, la Rai ha deciso di trasformare in una serie i suoi quattro libri che raccontano la storia di due amiche nate e cresciute nel cuore di Napoli:e Lenù. L', già con la prima serie, ha ottenuto un seguito pazzesco tanto che, Margherita Mazzucco evolate fino a Los Angeles per presentare la serie. Per i primi episodi, dopo una comparsa di attrici veramente piccolissime,Elisa Del Genio e Ludovica Nasti ad interpretare Lenù e, fino a quando non arriva l'adolescenza e a rivestire i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Dopo L'Amica geniale Gaia Girace interpreta il ruolo della ragazza coraggiosa di The Good Mothers - MarioManca : Gaia Girace: «#LAmicaGeniale, la mia adolescenza strappata e il ruolo della ragazza coraggiosa di #TheGoodMothers»: - teleaudiencias : Disney Plus estrenará el 5 de abril la serie 'Las buenas madres'. El reparto cuenta con Gaia Girace, Valentina Bell… - jorgeulisses : Maravillosas actuaciones de Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Luca Gallone, Annar… - ventiinverni : Il 5 uscirà questa serie tv che secondo me sarà un vero gioiellino Evidenzio la presenza di Gaia girace! -