(Di martedì 4 aprile 2023) In genere sono stesa sul letto, leggo e inizio a immaginarmi tutte le scene e, pian piano, costruisco un percorso. È importante che il personaggio non sia piatto: non deve mai essere solo una cosa. ...

A interpretare il ruolo di Denise Cosco c'è l'attrice e modella, che abbiamo visto nella serie televisiva ' L'amica geniale ', Giuseppina Pesce è interpretata dall'attrice Valentina ...Dopo aver stretto sottobraccio per tanti anni un personaggio così affascinante e così ingombrante come quello di Lila,sa che, qualsiasi cosa faccia, la tassa da pagare nelle interviste sarà sempre una domanda sull' Amica geniale , ma non sembra preoccuparsene. "La domandina arriverà sempre, ma spero che ...Nel cast numerosi volti celebri del mondo dello spettacolo, tra cui:nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè in quello di Giuseppina Pesce e Barbara Chichiarelli sarà Anna Colace. ...

Gaia Girace: «L'Amica geniale, la mia adolescenza strappata e il ruolo della ragazza coraggiosa di The Good Mothers» Vanity Fair Italia

Dopo il successo di Lila nella serie tratta dai libri di Elena Ferrante, Gaia Girace veste i panni di un nuovo personaggio forte: la figlia di Lea Garofalo che lotta contro il padre boss della 'ndrang ...Il liveblogging della conferenza stampa di The Good Mothers, la nuova serie tv di Disney+ disponibile da mercoledì 5 aprile 2023 ...