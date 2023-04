Gaeta / Al via la VIII edizione del “Festivaldeigiovani®”: studenti da tutt’Italia per confrontarsi sul presente e sul futuro (Di martedì 4 aprile 2023) Gaeta – Giovani e scuole, talenti e passioni, idee, progetti, voglia di incontrarsi, scoprire e affrontare le nuove sfide del futuro. Sono queste le parole chiave della nuova edizione del Festivaldeigiovani®, l’iniziativa interamente dedicata al mondo degli adolescenti, ideata e realizzata da Noisiamofuturo®, promossa con il Comune di Gaeta e in partnership con l’Università Luiss Guido Carli. Numerosi i L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 4 aprile 2023)– Giovani e scuole, talenti e passioni, idee, progetti, voglia di incontrarsi, scoprire e affrontare le nuove sfide del. Sono queste le parole chiave della nuovadel, l’iniziativa interamente dedicata al mondo degli adolescenti, ideata e realizzata da Noisiamo®, promossa con il Comune die in partnership con l’Università Luiss Guido Carli. Numerosi i L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / Al via la VIII edizione del “Festivaldeigiovani®”: studenti da tutt’Italia per confrontarsi sul presente e… - TagliataRoberto : @augustociardi75 Monte Circeo Essendo un promontorio visto da lontano sembra un'isola Quando torni da Gaeta, sulla… - giuly_gaeta : @stevi73 ??A piedi, in taxi, o dentro a un autobus, due occhi che si guardano e poi via...?? - GaetaNews24 : Festival dei Giovani The n-human REVOLUTION Gaeta, 19, 20 e 21 aprile - Val1Rosa : Tre Fontane, messaggi e profezie sul futuro: parla Saverio Gaeta -