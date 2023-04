Fvg, Fedriga “Premiata la serietà con un risultato sopra le aspettative” (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – «E' stato riconosciuto l'impegno di 5 anni di lavoro». Lo dice il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, eletto nuovamente alla guida della Regione, intervistato dal Corriere della Sera. «Penso – aggiunge – che i cittadini abbiano percepito le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare ma anche la serietà con cui le abbiamo gestite. Io ho sempre detto che quando dovevo prendere una decisione non guardavo se mi avrebbe fatto guadagnare o perdere voti. I cittadini lo hanno capito”. “Il risultato – aggiunge – è andato ben al di sopra delle aspettative, come del resto è successo alla lista che portava il mio nome». Per Fedriga “abbiamo centrato l'obiettivo di conquistare quegli elettori che apprezzano il nostro lavoro ma non si riconoscono nei partiti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – «E' stato riconosciuto l'impegno di 5 anni di lavoro». Lo dice il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano, eletto nuovamente alla guida della Regione, intervistato dal Corriere della Sera. «Penso – aggiunge – che i cittadini abbiano percepito le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare ma anche lacon cui le abbiamo gestite. Io ho sempre detto che quando dovevo prendere una decisione non guardavo se mi avrebbe fatto guadagnare o perdere voti. I cittadini lo hanno capito”. “Il– aggiunge – è andato ben al didelle, come del resto è successo alla lista che portava il mio nome». Per“abbiamo centrato l'obiettivo di conquistare quegli elettori che apprezzano il nostro lavoro ma non si riconoscono nei partiti. ...

