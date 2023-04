Futuro incerto | sciopero e presidio alla FBM Hudson Italiana di Terno d’Isola

(Di martedì 4 aprile 2023). Fim, Fiom, Uilm e la Rsu aziendale hanno proclamato lo stato di agitazione immediata con un pacchetto di 8 ore diFBMdi, azienda che produce scambiatori di calore. Nei mesi scorsi i sindacati hanno chiesto ai vertici aziendali quale fosse la prospettiva futura dell’azienda e dei lavoratori ma, ritenute insufficienti e non esaustive le risposte ottenute, hanno deciso di incrociare le braccia già a partire da giovedì 6 aprile. Una protesta, spiegano, giustificata anche “dal perdurare delle difficoltà aziendali” e che prevede il blocco degli straordinari. Le prime due ore di, come detto, si effettueranno giovedìfine di ogni turno o giornata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusy12053168 : RT @xsemprefamosa: Dopo quel programma il futuro è sempre incerto, ma su di te mai avuto dubbi @alorac_22 ?? - GraziaLombardi3 : @Isabella_tos @elio_vito @UltimaGenerazi1 E se interessa e siamo preoccupati noi adulti, figurati loro che hanno un… - francesca211277 : @GodSaveTheTwee1 Detto questo…mi sembra stia rosicando più tu per un futuro lavorativo meno incerto della tua blue… - Siesse_ : Futuro incerto per #DeZerbi : l’#Inter pensa al sostituto di #Inzaghi, mentre l’ #Arsenal rimane in pole, attendend… - tuttoatalanta : Soppy e Okoli, dalla novità all'oblio: il loro futuro nella squadra di Gasperini è incerto -

Rimane inveceildello SPID. Al momento non è chiaro cosa ne sarà dell'attuale Sistema Pubblico di Identità Digitale. C'è chi parla di fusione con la nuova carta d'identità elettronica,...Molti hanno visto ridursi significativamente il loro potere di spesa reale, mentre altri affrontano un, cosa che riduce la spesa dei consumatori per beni di lusso costosi, come i ...In ogni caso, il marchio italiano che Stellantis non ha ancora confermato ufficialmente la realizzazione di questo progetto, quindi ildella Topolino rimane ancora. In base alle ...

Elezioni in Bulgaria: vince GERB, futuro incerto / Bulgaria / aree ... Osservatorio Balcani e Caucaso

Nei mesi scorsi i sindacati hanno chiesto ai vertici aziendali quale fosse la prospettiva futura dell’azienda e dei lavoratori ma, ritenute insufficienti e non esaustive le risposte ottenute, hanno ...Mattinata in ordine sparso per i listini dell’area Asia-Pacifico, dopo la seduta mista di Wall Street nella giornata di ieri. Lievemente positivi i futur ...