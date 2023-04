Fuori “Tales From Hell” , il nuovo album dei Darkhold (Di martedì 4 aprile 2023) Disponibile “Tales From Hell”, il nuovo album dei Darkhold. La band pubblica per Ghost Record/Believe/Crashsound Distribution, il nuovo album in formato cd e vinile. Le nove canzoni che compongono “Tales From Hell”, i cui diversi protagonisti sono famosissimi personaggi di storie e fiabe secolari (senza tempo ma sempre attualissime) che hanno accompagnato la crescita di ognuno di noi, non sono collegate fra loro come un concept vero e proprio ma hanno tutte il medesimo filo conduttore, l’ucronia: cosa sarebbe successo se tali personaggi avessero compiuto scelte diverse da quelle comunemente conosciute e avessero imboccato strade pericolose e senza ritorno? Pinocchio, peter pan, hansel e gretel, ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Disponibile “”, ildei. La band pubblica per Ghost Record/Believe/Crashsound Distribution, ilin formato cd e vinile. Le nove canzoni che compongono “”, i cui diversi protagonisti sono famosissimi personaggi di storie e fiabe secolari (senza tempo ma sempre attualissime) che hanno accompagnato la crescita di ognuno di noi, non sono collegate fra loro come un concept vero e proprio ma hanno tutte il medesimo filo conduttore, l’ucronia: cosa sarebbe successo se tali personaggi avessero compiuto scelte diverse da quelle comunemente conosciute e avessero imboccato strade pericolose e senza ritorno? Pinocchio, peter pan, hansel e gretel, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexa5313 : RT @LaBombetta76: Passata decisamente in sordina ma con un fascino tutto suo TALES FROM THE LOOP su @PrimeVideoI è ispirata all’artbook nar… - francotosi69 : RT @LaBombetta76: Passata decisamente in sordina ma con un fascino tutto suo TALES FROM THE LOOP su @PrimeVideoI è ispirata all’artbook nar… - breveinutile : RT @LaBombetta76: Passata decisamente in sordina ma con un fascino tutto suo TALES FROM THE LOOP su @PrimeVideoI è ispirata all’artbook nar… - JavadiLungoni : RT @LaBombetta76: Passata decisamente in sordina ma con un fascino tutto suo TALES FROM THE LOOP su @PrimeVideoI è ispirata all’artbook nar… - OperaSpaziale : RT @LaBombetta76: Passata decisamente in sordina ma con un fascino tutto suo TALES FROM THE LOOP su @PrimeVideoI è ispirata all’artbook nar… -

Laurent Garnier annuncia il suo nuovo album e il ritiro parziale dalle scene ... frutto di un tête - à - tête con sé stesso al di fuori di qualsiasi tendenza. L'uscita di "33 ...( "L'arte della meditazione" ) del defunto filosofo e scrittore Alan Watts nella traccia "Tales from The ... Le 45 serie TV Amazon Prime Video migliori da vedere ad Aprile 2023 ... su cui il Prime Video italiano sta puntando molto, dal fenomeno LOL - Chi ride è fuori all'ultimo ... Tales from the Loop (2020) Basata sulle illustrazioni futuristiche dell'artista Simon Stalenhag, ... SSC Bari, entra e chiude il match Folorunsho: Bari - Benevento 2 - 0. Sintesi del match ... Bellomo in aria per Cheddira che colpisce di testa a mezz'aria, palla ancora fuori. Al 63 AMMONITO ... Sintesi del match Sport 1 Apr 2023 Trulli Tales 2, da oggi in onda i nuovi episodi dei Trullalleri ... ... frutto di un tête - à - tête con sé stesso al didi qualsiasi tendenza. L'uscita di "33 ...( "L'arte della meditazione" ) del defunto filosofo e scrittore Alan Watts nella traccia "from The ...... su cui il Prime Video italiano sta puntando molto, dal fenomeno LOL - Chi ride èall'ultimo ...from the Loop (2020) Basata sulle illustrazioni futuristiche dell'artista Simon Stalenhag, ...... Bellomo in aria per Cheddira che colpisce di testa a mezz'aria, palla ancora. Al 63 AMMONITO ... Sintesi del match Sport 1 Apr 2023 Trulli2, da oggi in onda i nuovi episodi dei Trullalleri ... Monopattini fuori legge a Milano, Comune: “Norme più severe, ma ... IL GIORNO