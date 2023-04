Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 4 aprile 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) stasera, 4 aprile 2023, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna un’analisi sui fronti aperti con cui l’Italia deve confrontarsi: dall’attacco al cibo tradizionale alla gestione degli sbarchi di migranti, fino ai progetti green che rischiano, in alcuni casi, di compromettere l’agricoltura del nostro Paese. Nel corso della serata, ampio spazio anche a un reportage a Roma e a Milano per raccontare le diverse organizzazioni criminali che gestiscono l’occupazione abusiva delle abitazioni popolari. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. E ancora, si tornerà a parlare, con documenti esclusivi, delle informazioni che l’Aifa non avrebbe divulgato in ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 aprile 2023), 4, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna un’analisi sui fronti aperti con cui l’Italia deve confrontarsi: dall’attacco al cibo tradizionale alla gestione degli sbarchi di migranti, fino ai progetti green che rischiano, in alcuni casi, di compromettere l’agricoltura del nostro Paese. Nel corso della serata, ampio spazio anche a un reportage a Roma e a Milano per raccontare le diverse organizzazioni criminali che gestiscono l’occupazione abusiva delle abitazioni popolari. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. E ancora, si tornerà a parlare, con documenti esclusivi, delle informazioni che l’Aifa non avrebbe divulgato in ...

