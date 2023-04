“Fuori dal Coro” | ecco le anticipazioni di martedì 4 aprile 

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 aprile 2023) “dal”, nuovo appuntamento:ledi4 aprile, nel nuovo appuntamento con “dal”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano analizzerà i fronti aperti con cui l’Italia deve confrontarsi: dall’attacco al cibo tradizionale alla gestione degli sbarchi di migranti, fino ai progetti green che rischiano, in alcuni casi, di compromettere l’agricoltura del nostro Paese. Leggi anche –> Giulia Salemi: “Porterà fortuna”, lo speciale messaggio per il gieffino Nel corso della serata, ampio spazio anche a un reportage a Roma e a Milano per raccontare le diverse organizzazioni criminali che gestiscono l’occupazione abusiva delle abitazioni popolari. Inoltre, non ...