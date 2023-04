Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : #Fulham , 8 giornate di squalifica per #Mitrovic ?? - sportface2016 : #Fulham, #Mitrovic squalificato per otto giornate: aveva spinto l'arbitro - CostantinACM7 : RT @DiMarzio: #PremierLeague | @FulhamFC, stangata per #Mitrovic: 8 giornate di squalifica da parte della #FA. Il comunicato - DiMarzio : #PremierLeague | @FulhamFC, stangata per #Mitrovic: 8 giornate di squalifica da parte della #FA. Il comunicato - ale87bs : @capodadda @alvarosburato Hai regione. Meglio il Fulham di mitrovic e Pereira ?? -

UTD) 13 reti : Martinelli (Arsenal) 12 reti : Saka (Arsenal), Salah (Liverpool) 11 reti :), Moreno (Leeds), Almiron (Newcastle) 10 reti : Odegaard (Arsenal), Watkins (Aston Villa) 9 ...Stando a quanto riferisce il portale ' Football Insider ' , i red devils avrebbero messo gli occhi su Aleksandar, 28 anni e in forza al. MANCHESTER UNITEDMANCHESTER UNITED ...Commenta per primo Il centravanti serbo delAleksandarè uno degli obiettivi offensivi per il Manchester United , secondo quanto riportato dal Daily Star .

Fulham, maxi-squalifica per Mitrovic: 8 turni di stop per aver spinto l'arbitro in FA Cup TUTTO mercato WEB

Fulham striker Aleksandar Mitrovic has been handed an eight-game ban for his sending-off against Manchester United, the Football Association has announced. Mitrovic was dismissed during his side’s FA ...Fulham striker Alexander Mitrovic will be banned for the next seven matches after being found guilty of violent and improper conduct for putting his hands on referee Chris Kavanagh. The Serbian ...