Utd - Everton 16:00 Aston Villa - Nott'm Forest 16:00 Brentford - Newcastle 16:00- West Ham 16:00 Leicester - Bournemouth 16:00 Tottenham - Brighton 16:00 Wolves - Chelsea 18:30 Southampton - ......45 Udinese - Milan 3 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 01:00 Guatemala - Bolivia CALCIO - PREMIER LEAGUE 16:00 Aston Villa - Bournemouth 3 - 0 16:00 Brentford - Leicester 1 - 1 16:00 Liverpool -16:00 ...Rosso inevitabile ein 9. Come se non bastasse, anche il tecnico Silva è stato allontanato dalla panchina. A quel punto il Manchester United è riuscito a dilagare.

Fulham, la follia di Mitrovic costa cara: maxi squalifica Calciomercato.com

La follia contro il Manchester United costa carissima ad Aleksandar Mitrovic. L'attaccante serbo del Fulham è stato infatti squalificato per otto giornate per aver spinto l'arbitro Chris Kavanagh ...Accade di tutto a 'Old Trafford': l'attaccante serbo va a muso duro contro Kavanagh e lascia i 'Cottagers' in 9 nei quarti di finale di Fa Cup ...