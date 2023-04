Frode sui bonus edilizi | nella maxi operazione coinvolto anche un commercialista napoletano

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuarantotto persone sono indagate dalla Procura di Monza con l’accusa diaggravata allo Stato, autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi, nell’ambito dei “”, a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza. Gli indagati, in particolare une revisore legale dei conti calabrese di Monza, uno di Treviso e uno di Napoli, avrebbero costituito una rete di cessione fraudolenta di crediti derivanti dai, che avrebbero poi monetizzato. Coinvolte 48 società con sede in varie regioni, sequestrati beni per 90 milioni di euro, tra cui appartamenti e ville e conti correnti,esteri. L’indagine su ungiro didel Nucleo ...

38 milioni di euro di crediti d'imposta ancora giacenti nei cassetti fiscali degli operatori economici coinvolti ovvero di Poste Italiane, quest'ultima estranea alla realizzazione della

