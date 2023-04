Friuli Venezia Giulia 1° Astensionismo | 2° Centrodestra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! GRAZIE Friuli Venezia Giulia ?????? - GiorgiaMeloni : Congratulazioni a @M_Fedriga, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene i… - borghi_claudio : Ormai stabilizzato il risultato in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra con Fedriga vince con 35 punti di distacc… - martinjdwareham : RT @matteosalvinimi: Lo splendido risultato delle regionali in Friuli Venezia Giulia, con la Lega primo partito in assoluto e una grande af… - sdegno3 : RT @QRicordi: #lanota del gianka Regionali in Friuli Venezia Giulia, i giallorossi non toccano palla. È la quinta sconfitta consecutiva...… -

Massimiliano Fedriga doppia il candidato di Pd e 5 Stelle. Non ci poteva essere una vittoria più netta. Matteo Salvini celebra il successo inGiulia ricordando che è la terza del 2023, dopo Lazio e Lombardia. Il vento di centrodestra continua a soffiare forte, mentre a sinistra l'effetto Schlein non si vede neanche in ...Alle elezioni regionali inGiulia riesce addirittura a far peggio delle politiche. Se il 25 settembre i dem avevano incassato il 18,4% delle preferenze, stavolta ottengono il 16,7. Un ...Avrà solo 48 anni quando terminerà il suo secondo mandato da presidente della RegioneGiulia, Massimiliano Fedriga, e vuole governare con misure di ampio respiro, "non che guardino al breve consenso". È il primo governatore rieletto in questa terra e ne sente tutto l'...

Elezioni in Friuli Venezia Giulia, vince Fedriga: «Un onore essere rieletto». Schlein: «Faremo un’opposizione determinata». Comunali, Udine verso il ballottaggio. Affluenza al 45% Corriere della Sera

In Friuli-Venezia Giulia centrosinistra fermo al 30%. L’effetto Schlein in Regione non si è avvertito. La candidata no vax supera il Terzo polo ...Nella prima serata di ieri, lunedì 3 aprile, intorno alle 19.30, i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Cervignano del Friuli, attivati dalla Sor / Sala operativa regionale della P ...