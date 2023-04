Friuli, netta vittoria di Fedriga. Lega prima, Fdi non sfonda (Di martedì 4 aprile 2023) Qualche conferma, ma anche qualche grossa novità dalle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. Che Massimiliano Fedriga, presidente uscente, dovesse vincere, quasi nessuno lo metteva in dubbio. Così come molti ritenevano che la Lega, soprattutto in presenza della Lista Fedriga, potesse soccombere a Fratelli d'Italia. Salvini, invece, ha garantito al suo movimento la leadership di primo partito in Regione. Quanto all'opposizione, l'effetto Schlein è stato quasi impercettibile per il Pd. E le novità più pesanti (per gli interessati) sono che il Terzo Polo ed il Movimento 5 Stelle restano fuori del Consiglio regionale, dove, per pochi decimali, non entrano neppure i no vax, o meglio la lista 'Insieme liberi' della candidata Giorgia Tripoli che pure ha sfiorato il 5%.Fedriga, ovviamente soddisfatto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) Qualche conferma, ma anche qualche grossa novità dalle elezioni regionali delVenezia Giulia. Che Massimiliano, presidente uscente, dovesse vincere, quasi nessuno lo metteva in dubbio. Così come molti ritenevano che la, soprattutto in presenza della Lista, potesse soccombere a Fratelli d'Italia. Salvini, invece, ha garantito al suo movimento la leadership di primo partito in Regione. Quanto all'opposizione, l'effetto Schlein è stato quasi impercettibile per il Pd. E le novità più pesanti (per gli interessati) sono che il Terzo Polo ed il Movimento 5 Stelle restano fuori del Consiglio regionale, dove, per pochi decimali, non entrano neppure i no vax, o meglio la lista 'Insieme liberi' della candidata Giorgia Tripoli che pure ha sfiorato il 5%., ovviamente soddisfatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rojas3299 : RT @MinistroEconom1: Le proiezioni in Friuli Venezia Giulia danno una netta vittoria del nuovo PD che confermerebbe Fedriga presidente. - _MarioUgo : RT @MinistroEconom1: Le proiezioni in Friuli Venezia Giulia danno una netta vittoria del nuovo PD che confermerebbe Fedriga presidente. - nicsella : RT @MinistroEconom1: Le proiezioni in Friuli Venezia Giulia danno una netta vittoria del nuovo PD che confermerebbe Fedriga presidente. - GianluPower : RT @MinistroEconom1: Le proiezioni in Friuli Venezia Giulia danno una netta vittoria del nuovo PD che confermerebbe Fedriga presidente. - Swiety000 : RT @MinistroEconom1: Le proiezioni in Friuli Venezia Giulia danno una netta vittoria del nuovo PD che confermerebbe Fedriga presidente. -