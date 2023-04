Friuli, e l’effetto Schlein? Il sondaggista Noto: ‘Sul territorio i dem non sono ancora cambiati. Pd-M5s? Se è un’alleanza a freddo non funziona’ (Di martedì 4 aprile 2023) “C’è una diffidenza nei confronti del Pd sul territorio, l’azione politica di Elly Schlein in tal senso deve ancora iniziare”. Il sondaggista Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, commenta così il risultato del Partito democratico alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica e lunedì, dove le urne non hanno visto tradotto in pratica il famoso effetto Schlein, di cui tanto si parla da quando il 26 febbraio ha vinto le primarie e conquistato la segreteria dem. A ilfattoquotidiano.it Noto spiega come a suo parere non si può sostenere che alle regionali “Schlein è stata bocciata“, semplicemente perché “il suo impatto sul partito a livello regionale ancora non c’è stato“. Per la quinta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “C’è una diffidenza nei confronti del Pd sul, l’azione politica di Ellyin tal senso deveiniziare”. IlAntonio, direttore diSondaggi, commenta così il risultato del Partito democratico alle elezioni regionali inVenezia Giulia di domenica e lunedì, dove le urne non hanno visto tradotto in pratica il famoso effetto, di cui tanto si parla da quando il 26 febbraio ha vinto le primarie e conquistato la segreteria dem. A ilfattoquotidiano.itspiega come a suo parere non si può sostenere che alle regionali “è stata bocciata“, semplicemente perché “il suo impatto sul partito a livello regionalenon c’è stato“. Per la quinta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’effetto #Schlein si vede! Se un mese fa il #centrodestra vinceva Lazio e Lombardia con il 55%, oggi #Fedriga stra… - fattoquotidiano : Friuli, e l’effetto Schlein? Il sondaggista Noto: ‘Sul territorio i dem non sono ancora cambiati. Pd-M5s? Se è un’a… - adrianobusolin : RT @GiancarloDeRisi: Sondaggi #fittizi e vittorie #reali: l'effetto Schlein non c'è, non c'è mai stato, non esiste: è fuffa e barzelletta!… - cardella42 : RT @GiancarloDeRisi: Sondaggi #fittizi e vittorie #reali: l'effetto Schlein non c'è, non c'è mai stato, non esiste: è fuffa e barzelletta!… - VittorioCurro : RT @GiancarloDeRisi: Sondaggi #fittizi e vittorie #reali: l'effetto Schlein non c'è, non c'è mai stato, non esiste: è fuffa e barzelletta!… -

Sondaggi, numeri clamorosi dopo il Friuli. E' cambiato tutto. Ecco i dati ...del M5S annientato dai No Vax Le elezioni regionali in Friuli - ... Anche l'alleanza Verdi più Sinistra non sembra andare oltre il suo ... in attesa di un 'effetto Schlein' che ancora non si è ... La vitalità delle imprese straniere: a NordEst lo è una su 10 (in crescita) ... il Friuli VG mostra una differenza rispetto all'Italia, dove la ... con l'obiettivo anche di studiare iniziative mirate di ... Non solo: "In molti casi esiste un "effetto sostituzione" nei confronti di ... L'aria che tira, Cerno: "Il Pd Per sentirsi di sinistra..." Colpo di grazia a Schlein ... dopo l'ennesima polemica sul fascismo con il centrodestra a ...ha incaassato una dolorosa deebacle alle elezioni reegionali in Friuli ... Il cambio nella segreteria e il conseguente 'effetto Schlein' nel ... ...del M5S annientato dai No Vax Le elezioni regionali in- ... Anche'alleanza Verdi più Sinistra non sembra andare oltre il suo ... in attesa di un 'Schlein' che ancora non si è ...... ilVG mostra una differenza rispetto all'Italia, dove la ... con'obiettivo anche di studiare iniziative mirate di ... Non solo: "In molti casi esiste un "sostituzione" nei confronti di ...... dopo'ennesima polemica sul fascismo con il centrodestra a ...ha incaassato una dolorosa deebacle alle elezioni reegionali in... Il cambio nella segreteria e il conseguente 'Schlein' nel ... Friuli: l’effetto Fedriga ridimensiona FdI, Schlein non trascina il Pd Il Sole 24 ORE