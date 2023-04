Friuli, débâcle Pd-M5S. Il risultato ha valenza nazionale? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 4 aprile 2023) “Friuli, débâcle Pd-M5S. Il risultato ha valenza nazionale?”, questo il titolo della diretta delle 16 con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “Pd-M5S. Ilha?”, questo il titolo delladelle 16 conL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erreesse3 : RT @SPINACONNECTED: #lariachetirala7 #lariachetira Totale debacle del #M5S #Conte in Friuli Forse in #friuli il M5s ha preso pochiss… - SPINACONNECTED : #lariachetirala7 #lariachetira Totale debacle del #M5S #Conte in Friuli Forse in #friuli il M5s ha preso poc… - mrcfasolo63 : Un’ottima analisi sulla debacle del #TerzoPolo in Friuli. @ItaliaViva @Azione_it - LelladaTO : @Stocca64 Beh il @pdnetwork è in tilt A PRESCINDERE E a metterci la faccia dopo la debacle friulana hanno mandato q… - SPINACONNECTED : #agorarai Totale debacle del #M5S #Conte in Friuli Forse in #friuli il M5s ha preso pochissimi voti , solo… -

Regionali. Con la vittoria in Friuli il centrodestra può stare tranquillo Scendendo nel dettaglio La Lega ha la presidenza di tutte le regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino), eccetto Piemonte (FI), Liguria (Toti, autonomo ma di centrodestra) ed Emilia ... Elezioni Friuli, Fedriga doppia Pd e M5S. Salvini raggiante: "Terza vittoria del 2023" 'Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione - commenta a caldo Fedriga - Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande ... Fedriga a valanga doppia la sinistra: vittoria bis con il 64%. La Lega supera Fdi. "Sì al buongoverno" Il voto regionale in Friuli rappresenta per il Carroccio un ulteriore motivo di soddisfazione. Il ... Nella débâcle dell'opposizione, spiccano poi i risultati negativi dei Cinquestelle (2,4%) e del ... Scendendo nel dettaglio La Lega ha la presidenza di tutte le regioni del Nord (Lombardia, Veneto,, Trentino), eccetto Piemonte (FI), Liguria (Toti, autonomo ma di centrodestra) ed Emilia ...'Ringrazio gli elettori delVenezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione - commenta a caldo Fedriga - Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande ...Il voto regionale inrappresenta per il Carroccio un ulteriore motivo di soddisfazione. Il ... Nelladell'opposizione, spiccano poi i risultati negativi dei Cinquestelle (2,4%) e del ...