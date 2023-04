Franco Morbidelli: “Ho cambiato il mio approccio alla guida” (Di martedì 4 aprile 2023) Tra i grandi protagonisti del GP di Argentina vi è stato anche Franco Morbidelli. L’italiano infatti si è piazzato ai piedi del podio, con un ottimo quarto posto, alle spalle di Bezzecchi, Zarco e Marquez. Un ritorno in grande stile per lui che ora si è posto come obiettivo quello di mantenere un tale stato di forma. Ecco dunque quali sono state le sue dichiarazioni al termine della gara. Franco Morbidelli: “Ho dovuto cambiare il mio approccio alla guida” Yamaha Franco Morbidelli (Credit foto Yamaha Racing)Il pilota della Yamaha ha cominciato davvero bene la stagione e in Argentina sperava anche in un piazzamento da podio. Così non è stato, ma Morbidelli si è detto ugualmente molto soddisfatto ai microfoni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Tra i grandi protagonisti del GP di Argentina vi è stato anche. L’italiano infatti si è piazzato ai piedi del podio, con un ottimo quarto posto, alle spalle di Bezzecchi, Zarco e Marquez. Un ritorno in grande stile per lui che ora si è posto come obiettivo quello di mantenere un tale stato di forma. Ecco dunque quali sono state le sue dichiarazioni al termine della gara.: “Ho dovuto cambiare il mio” Yamaha(Credit foto Yamaha Racing)Il pilota della Yamaha ha cominciato davvero bene la stagione e in Argentina sperava anche in un piazzamento da podio. Così non è stato, masi è detto ugualmente molto soddisfatto ai microfoni di ...

