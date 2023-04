Francia, riduzione dei nitriti nei salumi: legame tra rischi di cancro e l’esposizione agli additivi (Di martedì 4 aprile 2023) Il governo francese ha chiesto ai produttori di ridurre, entro un mese, i livelli di nitriti nei prosciutti, pancetta e altre salsicce. Un parere dell’Autorità francese per la sicurezza alimentare (Anses) di quest’estate ha confermato il legame tra il rischio di cancro e l’esposizione a questi additivi. Agnès Firmin-Le Bodo, Ministro della Salute, e Marc Fesneau, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, chiedono alle aziende francesi di ridurre del 20% questi additivi nitrati entro la fine di aprile per i prodotti di salumeria più venduti, ossia prosciutti cotti e lardoni (50% del consumo). Per rillettes, salsicce cotte e altre andouillettes, le scadenze variano da sei mesi a un anno. Con questi requisiti, la Francia, come per alcuni ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Il governo francese ha chiesto ai produttori di ridurre, entro un mese, i livelli dinei prosciutti, pancetta e altre salsicce. Un parere dell’Autorità francese per la sicurezza alimentare (Anses) di quest’estate ha confermato iltra ilo dia questi. Agnès Firmin-Le Bodo, Ministro della Salute, e Marc Fesneau, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, chiedono alle aziende francesi di ridurre del 20% questinitrati entro la fine di aprile per i prodotti di salumeria più venduti, ossia prosciutti cotti e lardoni (50% del consumo). Per rillettes, salsicce cotte e altre andouillettes, le scadenze variano da sei mesi a un anno. Con questi requisiti, la, come per alcuni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Francia, riduzione dei nitriti nei salumi: legame tra rischi di cancro e l’esposizione agli additivi… - Fr4nc35color377 : RT @CremaschiG: Nuova leader #CGT #SophieBinet canta : #Macron ti faremo nero! Immaginate i leader di CGILCISLUIL fare lo stesso? No eh?… - kakashi81hatake : RT @CremaschiG: Nuova leader #CGT #SophieBinet canta : #Macron ti faremo nero! Immaginate i leader di CGILCISLUIL fare lo stesso? No eh?… - guybonet : RT @CremaschiG: Nuova leader #CGT #SophieBinet canta : #Macron ti faremo nero! Immaginate i leader di CGILCISLUIL fare lo stesso? No eh?… - dvaldi1 : RT @CremaschiG: Nuova leader #CGT #SophieBinet canta : #Macron ti faremo nero! Immaginate i leader di CGILCISLUIL fare lo stesso? No eh?… -