Francesco De Gregori e Lucio Dalla | uno “Principe” | l’altro “Domenico Sputo”

(Di martedì 4 aprile 2023) “”. Così lo chiamava. Elegante, schivo, per alcuni burbero, ma il suo passo felpato sul palco ha tutta l’austerità di quel soprannome. Il portamento regale e nobili parole nelle canzoni. Il “Bob Dylan italiano“, che ha per sua prima chitarra quella del nonno. “Sembravamo un cartoneanimato: io ero Topolino, lui Pippo”. Era il “Banana Republic tour“, escherzava sulla differenza d’altezza del suo fraterno amicoDe. Gli anni romani diDeDe, foto da Rockit Quante volte durante gli anni del sodalizio,Deavrà citofonato in Vicolo del Buco 7, ...

L'ultimo album registrato in studio daDerisale all'autunno del 2015 quando uscì "Decanta Bob Dylan - amore e furto " ( leggi qui la recensione ). In realtà l'ultimo disco in assoluto presente nella discografia ......celebrare un "tempo" sempre meno "nostro" Liberamente De'E se provi a voltarti indietro non c'è molto da raccontare / ma forse siamo solo noi che non sappiamo guardare' (De)...Deè nato a Roma il 4 aprile 1951. E' tra gli artisti fondamentali della scena musicale italiana, per la ricchezza della sua ispirazione musicale e poetica. Il disco d'esordio è ...

Tra Atlantide e il palco, il disincanto di Francesco De Gregori Il Foglio

