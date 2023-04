Francesco Bagnaia | “Sono arrabbiato con me stesso”

(Di martedì 4 aprile 2023) Non è andato come sperato il GP di Argentina per, che puntava ad una conferma dopo la grande prova in Portogallo. Il pilota della Ducati ha purtroppo dovuto fare i conti con una caduta che lo ha fortemente penalizzato, facendolo arrivare penultimo nella corsa. Nel post gara si è dimostrato piuttostocon seper quanto accaduto. Era unpiuttosto amareggiato quello che si è presentato ai microfoni della stampa subito dopo la gara. Il GP di Argentina infatti lo ha visto chiudere al 16esimo posto per via di una caduta che lo ha dunque fortemente penalizzato. Di questo ha ovviamente parlato nel dopo-gara, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Il problema è che non riesco a spiegarmela, ma citante cose ...

Si è chiuso il secondo weekend del Mondiale 2023 di MotoGP con un nuovo leader: c’è sempre un italiano in testa alla classifica dopo il Gran Premio d’Argentina, ma non è il campione del mondo Francesc ...Sotto la pioggia brilla la stella di uno straordinario Marco Bezzecchi. In Argentina ha vinto ed è salito in vetta alla classifica piloti, cogliendo inoltre il primo successo della ...