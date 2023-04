Fox dà il via libera per l’adattamento americano di Doc (Di martedì 4 aprile 2023) Luca Argentero Fumata bianca per la versione americana di Doc – Nelle Tue Mani. Fox ha infatti ordinato la prima stagione di Doc, adattamento made in Usa della fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli. La trama ricalcherà quanto visto nella serie originale, anche se la protagonista sarà una donna. Al centro della scena ci sarà infatti la brillante dottoressa Amy Elias, a capo del reparto di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. In seguito ad una lesione cerebrale, la donna non avrà più alcun ricordo degli ultimi otto anni della sua vita, esattamente come è accaduto all’Andrea Fanti di Luca Argentero, e dovrà destreggiarsi in un mondo, per lei, ormai sconosciuto in cui non ricorderà i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato, e nemmeno l’anima gemella da cui ha divorziato o l’uomo che ora ama (così come un’enorme tragedia che l’avrà portata ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 aprile 2023) Luca Argentero Fumata bianca per la versione americana di Doc – Nelle Tue Mani. Fox ha infatti ordinato la prima stagione di Doc, adattamento made in Usa della fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli. La trama ricalcherà quanto visto nella serie originale, anche se la protagonista sarà una donna. Al centro della scena ci sarà infatti la brillante dottoressa Amy Elias, a capo del reparto di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. In seguito ad una lesione cerebrale, la donna non avrà più alcun ricordo degli ultimi otto anni della sua vita, esattamente come è accaduto all’Andrea Fanti di Luca Argentero, e dovrà destreggiarsi in un mondo, per lei, ormai sconosciuto in cui non ricorderà i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato, e nemmeno l’anima gemella da cui ha divorziato o l’uomo che ora ama (così come un’enorme tragedia che l’avrà portata ...

