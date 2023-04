Formia, una pedalata per la “Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace” (Di martedì 4 aprile 2023) Formia – Mercoledì 5 aprile a Formia si terrà la “Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace”, l’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Mattej” della dirigente Gabriella Curato in accordo con la rete di scuole per lo Sport e patrocinato dal Comune di Formia. Una simpatica e salutare pedalata che si snoderà con partenza (ore 09:00) dalla sede centrale del plesso scolastico e l’arrivo per le ore 09:45, presso piazzale “Aldo Moro”, nel centro città. Durante l’iniziativa è prevista alle ore 10.00, nella Sala Falcone e Borsellino, in Piazzetta Municipio, la conferenza sulla tematica dello Sport come motore per lo sviluppo della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023)– Mercoledì 5 aprile asi terrà la “per loe la”, l’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Mattej” della dirigente Gabriella Curato in accordo con la rete di scuole per loe patrocinato dal Comune di. Una simpatica e salutareche si snoderà con partenza (ore 09:00) dalla sede centrale del plesso scolastico e l’arrivo per le ore 09:45, presso piazzale “Aldo Moro”, nel centro città. Durante l’iniziativa è prevista alle ore 10.00, nella Sala Falcone e Borsellino, in Piazzetta Municipio, la conferenza sulla tematicacome motore per lodella ...

