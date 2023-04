Forlimpopoli, scomparse tre adolescenti: familiari in apprensione (Di martedì 4 aprile 2023) Tre ragazze di 13, 14 e 15 anni sono scomparse tra domenica e lunedì sera. La prima a non rientrare casa è stata la 14 enne. Ad accorgersi della sua assenza i genitori che al mattino non l'hanno trovata nella sua cameretta. Prima di sparire la ragazza ha lasciato il cellulare alla sua migliore amica e ha cancellato i profili social. Si ipotizza dunque che si sia allontanata volontariamente. Le altre due invece hanno salutato i genitori ieri mattina per andare a scuola poi però non sono più tornate facendo perdere tutti i contatti. I familiari sono rivolti ai carabinieri che hanno dato avvio alle indagini. Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) Tre ragazze di 13, 14 e 15 anni sonotra domenica e lunedì sera. La prima a non rientrare casa è stata la 14 enne. Ad accorgersi della sua assenza i genitori che al mattino non l'hanno trovata nella sua cameretta. Prima di sparire la ragazza ha lasciato il cellulare alla sua migliore amica e ha cancellato i profili social. Si ipotizza dunque che si sia allontanata volontariamente. Le altre due invece hanno salutato i genitori ieri mattina per andare a scuola poi però non sono più tornate facendo perdere tutti i contatti. Isono rivolti ai carabinieri che hanno dato avvio alle indagini.

Forlimpopoli, tre ragazze scomparse: 'Aiutateci a ritrovarle' Tre ragazze scomparse a Forlimpopoli e si rinnovano gli appelli per ritrovarle. M., 13 anni, è scomparsa la mattina di lunedì 3 aprile da Forlimpopoli. L'ultima volta era vestita con un pantalone della tua bianco,... Forlimpopoli, scomparse tre adolescenti: familiari in apprensione Tre ragazze di 13, 14 e 15 anni sono scomparse tra domenica e lunedì sera. La prima a non rientrare casa è stata la 14 enne. Ad accorgersi della sua assenza i genitori che al mattino non l'hanno trovata nella sua cameretta. Prima di sparire la ragazza ha lasciato il cellulare alla sua migliore amica e ha cancellato i profili social. Si ipotizza dunque che si sia allontanata volontariamente. Le altre due invece hanno salutato i genitori ieri mattina per andare a scuola poi però non sono più tornate facendo perdere tutti i contatti. Desirè e Mariem, 13 e 14 anni, fuggite da scuola senza cellulare per non essere rintracciate: ore di ansia per le famiglie Due ragazzine di 14 e 13 anni sono scomparse dalle loro case a Forlimpopoli, pochi km da Forlì da ieri mattina. Desirè De Falco ha 14 anni e Mariem Hakimi, è anche più piccola, 13 anni.