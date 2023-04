Forino | al Comune dopo venti anni arriva un nuovo dipendente

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco diAntonio Olivieri e l’Amministrazione Comunale tutta danno il benvento alla nuovacomunale, la dottoressa Luisa Carpente. “Era tra gli obiettivi principali prefissati ad inizio mandato- dice il sindaco- potenziare la pianta organica comunale per offrire alla cittadinanza più efficienza della macchina amministrativa e consentire il raggiungimento delle linee programmatiche stabilite. A distanza di oltre 20dall’ultima assunzione effettuata, una tempo indeterminato è entrato in servizio presso ildiedin cui il nostroha visto ridursi al lumicino il numero dei dipendenti, un ...

Ecco i votiperin provincia di Avellino: Aiello del Sabato 81 voti: 19 voti per ... 72 per Bonaccini - 15 per Schlein Fontanarosa 151 voti: 117 per Bonaccini - 33 per Schlein98 ...... Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte) e Avellino (Contrada,, Montoro, ... Giornata dell'Epilessia: la torre delsi illumina di viola 15 Febbraio Zerottonove Salerno, ...... 31 contagi su 286 test, l'Irpinia spera nella fine dell'emergenza sanitaria Ecoc i datiperdi oggi otto febbraio Aiello del S. 1 Ariano I. 1 Avellino 7 Baiano 13 Grottolella 4 ...

Forino, dà in escandescenze davanti alla stazione dei carabinieri ... Irpiniaoggi.it

Il Comune interviene per rimettere a nuovo l’area giochi per ... già avviato con l’intervento in corso presso il Foro Boario e che continuerà con, presumibilmente in autunno, con le opere presso il ...Tuttavia, secondo la Alfa, il Comune non ne aveva acquisito il possesso ... Riccardo Mazzon Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di Vice Procuratore onorario presso la ...