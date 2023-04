Fondo dell’Arabia Saudita nuovo socio di minoranza di Azimut Benetti (Di martedì 4 aprile 2023) Il Gruppo Azimut Benetti ha annunciato l’ingresso nel proprio capitale sociale di un nuovo socio di minoranza, con una quota del 33% del capitale sociale: stiamo parlando di Public Investment Fund (PIF), il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita, uno dei più grandi al mondo. L’obiettivo è quello di entrare nel Gruppo con la prospettiva di investitore strategico di lungo termine. Azimut Benetti, le nuove opportunità con il Fondo arabo Come accaduto nelle precedenti operazioni di minoranza del passato, anche questa aprirà nuove opportunità strategiche per il Gruppo Azimut Benetti. La forza finanziaria del Fondo arabo e le sinergie con altri ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 4 aprile 2023) Il Gruppoha annunciato l’ingresso nel proprio capitale sociale di undi, con una quota del 33% del capitale sociale: stiamo parlando di Public Investment Fund (PIF), ilsovrano, uno dei più grandi al mondo. L’obiettivo è quello di entrare nel Gruppo con la prospettiva di investitore strategico di lungo termine., le nuove opportunità con ilarabo Come accaduto nelle precedenti operazioni didel passato, anche questa aprirà nuove opportunità strategiche per il Gruppo. La forza finanziaria delarabo e le sinergie con altri ...

