Follia sul tram a Roma: ubriaco prende a pugni il controllore e poi aggredisce anche i carabinieri

Roma. Ha letteralmente preso a pugni il controllore all'interno del tram della linea 5, solamente perché lo aveva invitato ad abbassare i piedi da sopra al sedile. Poi, si è dato alla fuga, consapevole della gravità del suo gesto.

Roma, aggressione choc a Trastevere: "Erano in tre, mi hanno picchiato con una mazza da baseball"

ubriaco sul tram aggredisce il controllore e lo prende a pugni

Certo, trovarsi il controllore davanti, alla fermata, quando si è sprovvisti di biglietto, non deve essere una bella sensazione. Ci si sente in trappola, anche perché spesso, con la complicità dell'autista, si apre solamente un'unica porta del mezzo pubblico, in modo che nessuno ...

